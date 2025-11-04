INE sanciona a partidos con multas de 28.8 mdp por afiliaciones irregulares

Sesión del consejo general del INE, en una fotografía ilustrativa.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones económicas contra varios partidos políticos por un monto total de 28.8 millones de pesos derivadas de afiliaciones indebidas, siendo el Partido Acción Nacional (PAN) la única fuerza política que no recibió penalizaciones.

El Consejo General del organismo electoral analizó 917 quejas ciudadanas relacionadas con afiliaciones y desafiliaciones irregulares.

Tras el proceso de revisión, el instituto determinó que 546 casos no representaron afectación alguna, mientras que otros fueron sobreseídos por diversos motivos, incluyendo el fallecimiento de algunos quejosos y la caducidad de ciertos procedimientos. Finalmente, se aplicaron sanciones en 259 expedientes.

Según los datos preliminares del INE, Morena encabeza la lista de sanciones con una multa de 15.6 millones de pesos.

Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 5.5 millones de pesos por inscribir ciudadanos en su padrón sin el consentimiento correspondiente.

El Partido Verde recibirá una sanción de 5.2 millones de pesos, mientras que el Partido del Trabajo (PT) deberá cubrir 1.7 millones. Movimiento Ciudadano fue multado con la menor cantidad: 506 mil 573 pesos.

En otro acuerdo, el Consejo General del INE autorizó la destrucción de la documentación de la primera elección judicial , que se llevó a cabo en junio pasado, e incluye votos válidos y nulos, boletas sobrantes, listas nominales y boletas inutilizadas.

El proceso se realizará en colaboración con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que reciclará el papel para utilizarlo en la producción de materiales educativos.

