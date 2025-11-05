Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será la presidenta municipal de Uruapan, confirma CSP

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocupará el cargo de presidenta municipal de esta demarcación.

Sin dar más detalles de lo hablado durante la reunión que ambas sostuvieron ayer en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esta tarde asumirá el cargo como la próxima edil. Únicamente señaló que acordaron trabajar en conjunto y mantenerse en contacto.

Señaló que el hermano de Carlos Manzo también acudió al encuentro y ambos familiares exigieron justicia para que se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso.

“Con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia de el asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo. Pero también pues platicamos hacia adelante; ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. Hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del plan Michoacán por la paz y la justicia”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Esta mañana también recibió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para ahondar en el reforzamiento de seguridad en el estado, por medio del Plan Michoacán que ayer fue lanzado.

En cuanto al avance de este proyecto, comentó que el primer borrador se tendrá este viernes para presentarlo a más tardar la próxima semana.

