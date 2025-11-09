Pensiones y Programas del Bienestar: ¿Quiénes cobran en la semana del 10 al 14 de noviembre?

Con las Pensiones y Programas para el Bienestar se brinda un apoyo económico que está drigido a distintos sectores vulnerables de la población para brindarles un respaldo para que puedan tener libertad financiera

Las Pensiones y Programas para el Bienestar funcionan para que las y los beneficiarios puedan cubrir algunos gastos básicos, y los pagos son bimestrales y se realizan en orden alfabético.

El último pago correspondiente al 2025 será depositado a las tarjetas del Banco del Bienestar en noviembre, por lo que el bimestre noviembre-diciembre será depositado tomando en cuenta la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios de estos apoyos económicos.

Debido a esto, quienes sean benefiriacios de alguna pensión o Programa Para el Bienestar podrán contar con el apoyo económico bimestral a partir del día correspondiente en el calendario.

Del 3 al 27 de noviembre recibirán su depósito correspondiente al bimestre de noviembe-diciembre las y los beneficiarios de los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Adulto Mayor

Pensión Discapacidad

Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Este 10 de noviembre se terminará de entregar las tarjetas del Banco del Bienestar para las mujeres de 60 a 64 años de edad que resultaron beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Pago de Pensión y Programas del Bienestar ı Foto: Especial

¿Cuál es el calendario de pago de la semana del 10 al 14 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pago publicado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el depósito que llegará en los siguientes días es para las y los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión Discapacidad, Madres Trabajadoras, y Sembrando Vida.

Por esto, las personas que cobran su apoyo económica son las que tienen como primera letra de su primer apellido la letra G, H, I, J, K, L, y M.

Las persons con la letra M como primer letra de su primer apellido recibirán el pago correspondiente tanto el viernes 14 de noviembre como el martes 18 de noviembre.

Cabe recortar que el lunes 17 de noviembre es día feriado oficial, por lo que ese día se suspende la dispersión de depósitos de apoyos económicos, y se retoma el martes 18 de noviembre.

El pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las pensiones y los Programas del Bienestar será el último depósito que se realizará a las Tarjetas del Bienestar de las y los beneficiarios durante este 2025.

De acuerdo con calendario oficial de pagos de los Programas para el Bienestar del bimestre correspondiente a noviembre-diciembre 2025, las personas que ya reciberon su depósito son las siguientes:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre : C

Viernes 7 de noviembre: D, E, y F

Mientras que esta semana y los días siguientes los depósitos serán realizados en el sigueinte orden:

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 y martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 y lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, y V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, y Z