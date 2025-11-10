Plan Michoacán, oportuno; se inscribe en una necesidad social: Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, expresó su respaldo al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, Monreal destacó que la Presidenta actuó con una visión elevada de Estado, colocando el bienestar de la población por encima de intereses políticos o partidistas. “La Presidenta de la República actuó de manera firme y ha estado a la altura de las circunstancias”, expresó

Subrayó que el objetivo central del plan es restaurar la paz social en regiones de Michoacán que desde hace más de dos décadas han sido afectadas por la presencia y violencia del crimen organizado. “La Presidenta ha actuado con firmeza y a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Monreal Ávila resaltó que la propuesta del Gobierno Federal es integral y estructurada con fechas, recursos y etapas claramente definidas. Además, establece responsabilidades específicas para el Gobierno Federal, el gobierno estatal, las fiscalías y los órganos de seguridad y procuración de justicia.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

“Es una respuesta ágil y precisa al contexto que vive Michoacán”, dijo, señalando que la postura del gobierno no implica descuidar las necesidades de seguridad en otras entidades del país.

Además, aseguró que en el Congreso existe disposición para acompañar este plan con instrumentos legislativos, incluyendo eventuales reformas o nuevas leyes si así lo requiere la implementación.

Monreal aplaude gesto de la Presidenta de donar boleto para Mundial 2026 a una niña

Durante la misma conferencia, Monreal fue consultado sobre la decisión de la Presidenta de donar su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una niña aficionada al futbol.

El legislador calificó el acto como un gesto solidario y humanista, destacando que ningún otro Jefe de Estado había realizado algo similar en la historia de la justa mundialista.

“Me parece que es plausible este gesto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y nosotros lo respetamos. Ella como mujer ha hecho cosas inéditas que los hombres no se atrevieron. Y yo avalo su actitud y respaldo este gesto”, dijo.

