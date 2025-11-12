Sheinbaum: Operativo contra casinos no tiene motivo político; ley debe actualizarse, advierte

Este miércoles 12 de noviembre, la Presidenta de México ofreció conferencia de prensa.

El operativo que derivó en el desmantelamiento de al menos 13 casinos involucrados en redes de lavado de dinero no tiene origen en motivos políticos, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además insistió en que la ley que dicta el funcionamiento de estos establecimientos debe ser actualizada.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo dicho operativo derivó de investigaciones que cuentan con sustento legal.

“Todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT, como estas investigaciones que están haciendo, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con un asunto político”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la ley dicta que se deben emprender las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, comentó que las leyes relativas a la operación de casinos deben de ser actualizadas y que todos los establecimientos cumplan con los ordenamientos.

“Entonces la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía la manera que existe hoy, esta manera de apostar. Entonces tiene que regularse, porque si no se presta justamente al lavado de dinero”, insistió Claudia Sheinbaum Pardo.

