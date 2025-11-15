Segob condena violencia en Zócalo por ‘Marcha Generación Z’ y pide privilegiar movilizaciones pacíficas

Enfrentamiento entre civiles y policías al cierre de la "Marcha de la Generación Z".

Ante los actos violentos registrados este 15 de noviembre al cierre de la llamada “Marcha de la Generación Z”, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó las agresiones que dejaron 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lesionados.

Al rechazar los actos violentos, la dependencia federal encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez acusó que un grupo de manifestantes arrojó artefactos explosivos, cohetones, herramientas y otros objetos contra los policías y personas que transitaban por el Zócalo.

Advirtió que el intento de retirar las vallas metálicas que resguardaban el Palacio Nacional “puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico”.

En un comunicado, el Palacio de Cobián reiteró que el Gobierno de México respeta la libertad de expresión y la libre manifestación; no obstante, rechazó el uso de la violencia e hizo un llamado “a privilegiar las expresiones pacíficas”.

#SEGOBInforma 📢

Rechaza Segob acciones violentas y actos que atenten contra la vida e integridad de las personas



Comunicado 📄 https://t.co/DsA0cW1ULU#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/Z0mA6H0LiG — Gobernación (@SEGOB_mx) November 16, 2025

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la violencia en la manifestación de este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, y desde Tabasco destacó que es la paz la única forma de garantizar los derechos de las y los mexicanos.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz . Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”, afirmó.

En tanto, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la movilización de dejó un saldo de 100 policías lesionados, de los cuales 60 fueron atendidos en el lugar y 40 fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Asimismo, precisó que 20 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades; otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr