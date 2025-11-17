Desfile 20 de noviembre: ¿A qué hora inicia el recorrido?

El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, y aunque el día feriado se recorre al tercer lunes de noviembre, durante este día se realizan diversas celebraciones, y una de ellas es el desfile.

El Desfile Cívico-Militar fue confirmado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y este 2025 se llevará a cabo el desfile del 20 de noviembre por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante este desfile se cuenta con la presencia de las Fuerzas Armadas de México, el Ejército y la Guardia Nacional, quienes realizan un recorrido anualmente para conmemorar esta fecha.

Con este Desfile Cívico-Militar se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, con la cual se logró poner fin al régimen que tuvo Porfirio Díaz en el país y se abrió paso a un cambio en la política.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la revisión previa al desfile cívico-militar. ı Foto: Ángel Molina (La Razón de México)

¿En qué horario va a iniciar recorrido del desfile del 20 de noviembre?

El primer Desfile Cívico-Militar para conmemorar la Revolución Mexicana se realizó en 1928, y durante este evento se hizo una carrera de relevos, mientras que en 1936 se instauró como una práctica pacifista y conciliadora.

De acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), este 2025 el Desfile Cívico-Militar conmemorativo por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana comenzará a partir de las 10:00 horas.

Este recorrido comenzará desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y se dirigirá hacia el Monumento a la Revolución, por lo que por primer año la ruta será distinta a la de años anteriores.

El recorrido iniciará en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como la plancha del Zócalo capitalino, y se dirigirá hacia la Avenida Cinco de Mayo, posteriormente a la Avenida Juárez, y finalizará sobre Paseo de la Reforma y la Avenida de la República para llegar al Monumento a la Revolución.

Debido a esto, se darán afectaciones en las vialidades mencionadas, por lo que se recomienda utilizar alternativas viales para evitar contratiempos en los trayectos que se realizan habitualmente.

Durante este 20 de noviembre se contará con un operativo que contará con 3 mil elementos de la policía capitalina, y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estos serán desplegados en donde se hará el recorrido.