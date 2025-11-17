Jóvenes mexicanos no son violentos: destaca Presidenta Claudia Sheinbaum

Ante la violencia que se registró en la marcha del 15 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que los jóvenes mexicanos no son violentos, sino que por el contrario están con la Cuarta Transformación gracias a que se les escucha.

“Los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos, y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes, este no es un asunto contra la Generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes”

“En México no se reprime a los jóvenes. Al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes, y los escuchamos; si hay alguna demanda legítima, justificada, hay que escuchar a los jóvenes”, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR