Inversión Extranjera Directa alcanza récord, afirma Marcelo Ebrard en Mañanera de CSP

México sumará casi 41 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el tercer trimestre de este año, 15 por ciento más respecto a 2024, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto, se dijo, pese a expectativas de que este rubro tendría crecimiento nulo.

“Significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado”, expresó Marcelo Ebrard al inicio de la conferencia de Claudia Sheinbaum.

Explicación sobre la IED. ı Foto: Captura de pantalla.

El Secretario de Economía destacó que las nuevas inversiones son el rubro que más crece, al pasar de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares.

Marcelo Ebrard manifestó que ésta es una “muy buena noticia” que refleja confianza en el gobierno y expectativas positivas para el país.

De acuerdo con el titular de Economía, la Inversión Extranjera Directa en México ha crecido casi 70 por ciento entre 2018 y 2025.

Este crecimiento es constante y se está acelerando, consolidando una tendencia positiva observada en trimestres anteriores, refirió.

México será sede de APEC 2028

Por otro lado, Marcelo dio a conocer que México será la sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028.

“Es muy buena noticia por el rol que México está jugando respecto a todos esos países, porque significa diversificación, significa estar presente entre las Américas y Asia, y también es una muestra de confianza, respeto y reconocimiento a lo que México está haciendo y a cómo está conduciendo nuestra presidenta los destinos del país”, aseguró.

En este sentido, apuntó que la edición de este encuentro en México tendrá un enfoque en MIPYMES, startups y economía real, con la finalidad de impulsar la participación de empresas mexicanas en el mercado internacional.

