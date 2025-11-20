Estas son las marchas y bloqueos viales para este 21 de noviembre en CDMX y Edomex

Marchas y bloqueos pondrán a prueba la movilidad este jueves en CDMX

Este jueves se llevó a cabo el Desfile Cívico-Militar para conmemorar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, y también se llevó a cabo la segunda marcha del colectivo “Generación Z”.

Durante la mañana de este jueves, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, presenció el Desfile Cívico-Militar que comenzó desde el Zócalo de la CDMX, y se dirigió hacia el Monumento a la Revolución.

El desfile comenzó a las 10:00 horas con demostraciones por parte de las Fuezas Federales, mientras que tan sólo 10 minutos después la Presidenta realizó el acto cívico, y alrededor de las 12:40 horas el Desfile Cívico-Militar concluyó.

#Fotos | La Presidenta, Claudia Sheinbaum encabezó la Ceremonia en conmemoración por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. La mandataria comenzó al alzar la bandera central ubicada en el Zócalo y después abordó un vehículo Humvee en el que realizó un recorrido por las… pic.twitter.com/SpRkssShj8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

Por otra parte, alrededor de las 11 horas, la movilización organizada por el colectivo “Generación Z” partió desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo de la CDMX, esto pese a que la convocatoría lanzada en días previos indicaba que se realizaría en la UNAM.

A diferencia de la que se realizó el 15 de noviembre, esta vez la marcha de la “Generación Z” tan sólo contó con la participación de aproximadamente 200 personas, quienes no pudieron avanzar en su trayecto, pues en el centro de la CDMX se encontraban cercos policiacos debido al Desfile Cívico-Militar que se realizó hoy.

Colectivo 'Generación Z' convoca a nueva jornada de marchas para el 20 de noviembre. ı Foto: X Generación X / Cuartoscuro

Por otra parte, las y los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, y parte de los jóvenes que son simpatizantes del Grupo Parlamentario, convocaron a una marcha para el 6 de diciembre.

Esta movilización denominada “Marcha del tigre” pretende demostrar el respaldo del sector jóven de la población y de los simpatizantes hacia el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), así como su apoyo al gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Marcha "Del tigre" 6 de diciembre ı Foto: Redes Sociales

Marchas y bloqueos viales para este 21 de noviembre en CDMX y Edomex

Para este 21 de noviembre se tiene prevista una marcha en el Estado de México, la cuál está convocada para dar inicio a las 17:00 horas desde “El Coyote” de ciudad Nezahualcóyol.

Esta marcha se realizará con la finalidad de pedir la recovación de mandato al alcalde municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, pues las personas que residen en Nezahualcóyotl señalan que en el territorio no se ha dado una buena administración.

Las y los residentes del municipio señalan que no hay un manejo transparente de los recursos, pues hay inseguridad, los drenajes no se encuentran en condiciones óptimas, y las calles se encuentran llenas de baches.

“Marcha general de revocación de mandato en Neza. Casas sin agua, drenaje inservible, corrupción, baches, inseguridad, extorsión. 4 años sin resultados, ¿dónde está el presupuesto?” señala la convocatoria a la movilización ciudadana.

Marcha en "El Coyote" de Ciudad Nezahualcóyotl ı Foto: Redes Sociales