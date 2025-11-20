‘Quienes convocan a la violencia y a la intervención extranjera se equivocan’: Presidenta Sheinbaum

Al encabezar el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que quienes convocan a la violencia y a la intervención extranjera se equivocan, ya que hoy México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó aquellos discursos que exaltan la violencia y sugieren un el intervencionismo.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Captura de pantalla.

“No tienen sentido los discursos que exaltan la violencia; el que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta al odio se equivoca, el que convoca a una intervención extranjera se equivoca”, afirmó la mandataria, al subrayar la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica y respetando la legalidad", refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó hechos históricos fundamentales para la construcción de México como nación, incluyendo el Plan de San Luis, que estableció el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”, y la Marcha de la Lealtad, que simbolizó la defensa de la democracia frente a intentos de ruptura del orden constitucional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la autoridad moral y política no se compra ni se impone, sino que se construye con esfuerzo, honestidad y compromiso con la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Gobierno de México.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, reconoció el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas, detallando que son más de 50 mil quienes trabajan bajo condiciones de igualdad, contribuyendo de manera decisiva a la seguridad y defensa del país.

Claudia Sheinbaum enfatizó que el poder, en cualquiera de sus formas, debe estar al servicio del pueblo y no de intereses particulares, y que la justicia, la democracia y la participación ciudadana son los pilares para garantizar un México más justo y seguro.

