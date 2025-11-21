Se debe tener confianza en la economía mexicana: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el récord de Inversión Extranjera Directa se debe a la confianza en la economía mexicana, la cual mencionó se mantiene “sólida y fuerte”. Durante su conferencia de prensa, La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el modelo económico impulsado durante la Cuarta Transformación está dando resultados.

Señaló que, aunque México no registró un crecimiento económico elevado este año debido a factores externos “como el desempeño de la economía estadounidense y temas arancelarios”, el país continúa generando empleo. Prueba de ello, destacó, es que octubre cerró como el mes con el mayor número de empleos formales en la historia.

Claudia Sheinbaum consideró que estas cifras son observadas por los inversionistas, quienes ven ventajas estratégicas en México, especialmente por su cercanía con Estados Unidos. Mencionó que actualmente existe un flujo importante de inversión en el sector electrónico y que la relación con el gobierno estadounidense es buena.

Sobre el tipo de cambio, Claudia Sheinbaum aseguró que no se prevén riesgos para el peso mexicano, pues si existieran, “no se estarían comprando pesos”, afirmó.

Claudia Sheinbaum recordó que México rompió récord en Inversión Extranjera Directa al llegar a casi 41 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2025, que en comparación con 2024, representa un incremento del 15 por ciento.

“Eso significa confianza en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, eso significa expectativa positiva en favor de México, porque de otra manera sería impensable tener esos números y eso consolida una tendencia”, agregó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum expuso que las exportaciones totales siguen creciendo, ya que aumentaron 48 por ciento del 2020 al 2024. Recordó que en 2028 México será la sede del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) reuniendo a 21 países para impulsar el comercio, la inversión y el crecimiento económico.

Reitera que se equivoca quien llama a la violencia o quien apela al porfiriato

Claudia Sheinbaum reiteró, tal como lo expresó el jueves durante el Desfile por la Revolución Mexicana, que “se equivoca quien llama a la violencia, al odio o quien apela al porfiriato”, así como quienes desconocen la historia del país o subestiman al pueblo de México.

Claudia Sheinbaum afirmó que su llegada a la Presidencia no fue producto de una élite, sino de la voluntad popular. “La honestidad por delante, siempre”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum también se refirió a la movilización realizada ayer por la llamada Generación Z, y aseguró que la participación fue mínima porque se ha informado con claridad sobre los temas que motivaron la convocatoria.

Claudia Sheinbaum añadió que quienes organizan este tipo de manifestaciones “le van midiendo”.

Claudia Sheinbaum subrayó que en México no se perseguirá a nadie por sus ideas políticas ni por lo que exprese públicamente, y reiteró que su gobierno garantiza la libertad de manifestación.

Claudia Sheinbaum se refirió a la escasa asistencia, que dijo “fue muy baja”, y según diversos medios “apenas dos centenares de personas”.

