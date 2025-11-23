Sheinbaum encabeza homenaje a cadetes fallecidos en accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo un homenaje a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc en memoria del cadete de cuarto año América Yamile Sánchez Hernández y del marinero Adair Maldonado Marcos, quienes fallecieron el pasado mes de mayo durante la gira del navío por la ciudad de Nueva York.

Ambos elementos perdieron la vida después de que la embarcación chocara contra el puente de Brooklyn, un hecho que marcó profundamente a la comunidad naval.

Acompañada por el secretario de Marina, almirante Pedro Morales Ángeles, y por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Treviño Trejo, la mandataria dedicó la parte central de su mensaje a honrar a los dos jóvenes.

“Quiero recordar aquí, con orgullo y con honor, al cadete de cuarto año América Yamile Sánchez Hernández y al marinero Adair Maldonado Marcos. Su memoria y su entrega la llevamos siempre en el corazón, y la lleva el pueblo de México”, expresó la presidenta frente a la tripulación formada en cubierta.

▶ #Vídeo | Después de pronunciar unas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) escucha el canto de los estudiantes que forman parte de la tripulación del buque-escuela Cuauhtémoc.

Sheinbaum reconoció la dureza del servicio naval y afirmó que, incluso en la adversidad, los cadetes muestran “entereza, orgullo, compañerismo, solidaridad y generosidad”, valores que, dijo, representan a la Marina Armada de México.

El capitán del Buque Escuela Cuauhtémoc, Víctor Hugo Molina, destacó que la pérdida de ambos jóvenes dejó una huella profunda en la institución.

“Recordar a nuestros caídos es parte de nuestra identidad. Su vocación y su ejemplo siguen navegando con cada generación de cadetes que se forma en este barco”, señaló.

La presidenta reiteró que las Fuerzas Armadas forman parte del pueblo y afirmó que la nación reconoce la entrega de quienes sirven en la mar. “La patria les agradece su entrega”, dijo.

El acto cerró con la interpretación del himno del Buque Escuela Cuauhtémoc por parte de los cadetes, como tributo final a sus compañeros fallecidos.

El buque Escuela Naval Cuauhtémoc, tras chocar con el puente de Brooklyn, en Estados Unidos, el pasado 17 de mayo del 2025. ı Foto: Especial

