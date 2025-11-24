¿Qué carreteras y autopistas están cerradas o bloqueadas hoy por transportistas?

Transportistas y productores anunciaron un paro nacional desde el pasado 11 de noviembre mientras se manifestaban en la plancha del Zócalo de la CDMX, el cual se está llevando a cabo hoy con bloqueos viales en carreteras y autopistas.

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Baltazar Valdez Amentia, y el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, informaron que se hizo una alianza entre ambos gremios, con la finalidad de manifestar los problemas que les aquejan de igual forma.

La manifestación por parte de los transportistas y productores se está llevando a cabo con la finalidad de ejercer presión en las autoridades correspondiente, para que puedan establecer mesas de diálogo y poder tener respuesta ante sus demandas.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, los transportistas y productores son víctimas de inseguridad, extorsión, y pagos muy bajos para los productos que producen, por lo que desde las primeras horas de este lunes 24 de noviembre se comenzaron a realizar bloqueos de carreteras y autopistas en varios estados del país.

Comunicado ANTAC y FNRCM ı Foto: FB: ANTAC

¿Qué carreteras y autopistas están cerradas o bloqueadas?

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras, los cierres comenzaron a registrarse en la Autopista Toluca-México a la altura de las plazas outlet en dirección a la CDMX, por lo que recomendaron tomar la carretera Toluca-Naucalpan como alternativa.

#TomeloEnCuenta en Autopista Toluca-México, cerca del km 049+000, a la altura de las plazas outlet. Se registra presencia de personas en el punto de la bifurcación de la Autop. México-Toluca, dirección CDMX. y la Carretera libre, atravesando un vehículo tractocamión tipo tolva. pic.twitter.com/rtWViOWgHR — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 24, 2025

Además también se hizo un cierre parcial en la Carretera Federal Texcoco-Lechería en el Circuito Exterior Mexiquense con dirección a la Vía José López Portillo y San Cristóbal Ecatepec.

La Autopista México-Toluca a la altura de Lerma se encuentra cerrada de maneta total, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reporta el cierre de accesos al Puente Internacional de Córdova de las Américas.

En Querétaro también se reporta la presencia de manifestantes en la caseta de Palmillas, y en el Libramiento Arco Norte en Hidalgo se registra un cierre total de circulación en ambos sentidos.

En Veracruz la carretera Córdoba-La Tinaja tiene cierre de circulación parcial en ambos sentidos, y en Michoacán se registra el cierre total de circulación en ambos sentidos de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

En Tlaxcala se registra cierre total de circulación en ambos sentidos en la carretera Los Reyes-Zacatecas, y en la carretera México-Puebla se registra reducción de carriles a la altura del kilómetro 19 con dirección a la CDMX.

Bloqueos de carreteras y autopistas ı Foto: X: @GN_Carreteras

En Chihuahua se registra cierre total de circulación en ambos sentidos de la carretera federal número 45-D Saucillo-Santa Rosalía de Carmargo, mientras que en Aguacalientes la carretera Libramiento se encuentra cerrada totalmente en ambos sentidos.

La carretera Chilpancigo-Acaplco reporta cierre parcial de circulación en ambos sentidos, y en Veracruz la carretera Córdoba-Puebla registra cierre parcial, mientras que en Puebla se registra cierre parcial en la carretera Santa Bárbara en el tramo Jantetelco Izúcar de Matamoros.

Se recomienda a los conductores estar atentos a la información emitida por las autoridades correspondientes respecto a los cierres viales que se puedan registrar durante el día y tomar precauciones.