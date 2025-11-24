‘Se les ha atendido’: Sheinbaum sobre transportistas que bloquean carreteras este lunes

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tanto a los campesinos como a los transportistas que este lunes llevan a cabo bloqueos en carreteras se les ha atendido a través de mesas de trabajo.

“Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. No es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo”, dijo este lunes Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre el tema, Claudia Sheinbaum refirió que algunos de los manifestantes incluso ya incluyeron en sus demandas temas relacionados con la Ley de Aguas que está en discusión en el Congreso, ante lo que dijo: “se abrió un foro”.

“Quien tiene acaparadas concesiones no le gusta la Ley de Aguas. Hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agregó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informará sobre las mesas de trabajo que han sostenido con ellos, “cómo se les ha atendido y quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras”.

