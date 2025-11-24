Sheinbaum rechaza que su Gobierno haya ‘comprado’ Miss Universo para ‘crear cortina de humo’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su Gobierno haya “comprado” o influido de alguna forma en el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen internacional Miss Universo, e hizo un llamado a “no hacer caso” a información de este tipo.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal fue cuestionada sobre una opinión que, se comentó, se difundió en redes sociales, sobre que el Gobierno había “comprado” el certamen para “crear una cortina de humo” con el triunfo de la originaria de Tabasco.

Fátima Bosch posa con la corona. ı Foto: Miss Universo México

“Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas”, expresó la mandataria federal durante su conferencia de prensa, en referencia a los supuestos señalamientos al respecto.

Sheinbaum Pardo aprovechó para enviar una felicitación a la joven: “Nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo”.

Fátima Bosch. ı Foto: IG Fátima Bosch

Reconoció además que Bosch Fernández “tuvo su mérito. Siempre levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. Y eso tiene mucho mérito”, dijo.

En días pasados, Claudia Sheinbaum ya se había referido al triunfo de la mexicana en el certamen. Durante la conferencia matutina del viernes, la presidenta aseguró que, además de celebrar su triunfo, Fátima Bosch era “un ejemplo” para mexicanas y mexicanos por ser alguien que “alza la voz ante la injusticia”.

Lo anterior después de que Bosch sufriera un insulto por parte de una autoridad del certamen Miss Universo, ante lo cual se defendió y respondió públicamente.

Por otro lado, el triunfo de Bosch Fernández resultó en una polémica el fin de semana, cuando un exjurado de Miss Universo, Omar Harfouch, declaró que la coronación de la mexicana estaba pactada desde días antes.

Ante esto, medios nacionales vincularon el triunfo de Bosch con supuestos intereses de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) con el empresario Raúl Rocha Cantú, quien no solo es presidente de Miss Universo, sino también dueño de empresas con las que aquella mantenía contratos.

Sin embargo, el domingo, Pemex desmintió la existencia de algún conflicto de interés que hubiera derivado en el triunfo de Fátima Bosch, y aseguró que estos contratos habían expirado hace mucho tiempo.

