¿Por qué la CFE instalará nuevos medidores? Esto sabemos

Los medidores de la CFE ayudan a saber cuál es el consumo de electricidad de cada casa o establecimiento en el que se encuentran instalados, y actualmente la institución se encuentra cambiando sus medidores por uno nuevos.

Los medidores para uso doméstico son clasificados dependiendo de sus características, del tipo de energía que pueden registrar, o dependiendo de la función operativa que tenga.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el consumo de energía eléctrica es calculado de acuerdo con la toma de lectura que se hace en el momento en el que se hace el aviso recibo, restando el registro de la lectura que se tuvo en el anterior recibo para saber cuánto es lo que se ha consumido.

Recibo de la CFE ı Foto: Cuartoscuro

¿Por qué la CFE instalará nuevos medidores?

La CFE se encuentra modernizando los medidores, pues ahora están instalando unos nuevos medidores que facilitarán y garantizarán que los cobros correspondientes al consumo de electricidad son más preciso.

Los nuevos medidores de la CFE contienen tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), por lo que ahora se contará un gran cambio en la forma de medir el consumo de electricidad en los hogares.

Los medidores actuales serán remplazados por los nuevos en todos los hogares del país, por lo que empleados de la CFE acudirán a cada domicilio para poder hacer este cambio de medidores analógicos a medidores inteligentes.

Con los nuevos medidores de la CFE se podrá contar con una lectura remota que no necesitará visitas por parte de los trabajadores, además de que podrán detectar fallas técnicas, así como manipulaciones para realizar fraudes energéticos.

Los medidores con tecnología AMI también permiten que los paneles solares puedan ser integrados con mayor facilidad, por lo que se podrán tener ahorros en la facturación del consumo de electricidad.

Medidores compatibles con páneles solares ı Foto: Especial

¿Cómo saber cuando la CFE va a hacer el cambio de medidor?

Los trabajadores de la CFE acudirán a cada hogar para realizar el cambio de medidores, por lo que es importante saber cómo identificar al personal para evitar posibles fraudes.

De acuerdo con la CFE, su personal siempre debe portar el uniforme oficial, exhibir su credencial y que esta sea vigente y contenga una fotografía y número de empleado, y que presenten una orden de trabajo, misma que podrá ser verificada por medio de una llamada telefónica al 071.

Nuevos medidores de la CFE ı Foto: Especial

Además de los nuevos medidores, la CFE también cuenta con un nuevo control de consumo de energía eléctrica llamado Pago Programado, el cual permite que se elija la fecha de pago mensual el día 1, 5, 10, 15, 20 o 25.

Los nuevos medidores de la CFE constan de una tarjeta eléctrica, pantalla, número de medidor y un LED indicador, y estos son instalados y entregados de manera gratuita, por lo que ningún trabajador debe solicitar pagos en efectivo.