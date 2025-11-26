Hacienda presenta Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030

En un contexto en el que ha habido un avance de apenas 10 puntos porcentuales en los últimos tres años en inclusión financiera y que menos de un tercio de los mexicanos tiene una cuenta de ahorro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la nueva Política de Inclusión Financiera 2025-2030 (PNIF).

“El Gobierno de México tiene como uno de sus objetivos prioritarios la consolidación de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia social y sustentabilidad. En este modelo, la inclusión financiera tiene un papel primordial al permitir que las personas y empresas construyan un ahorro y patrimonio realicen pagos y cobros con seguridad, se preparen para su futuro, se cubran de alguna eventualidad o emergencia y puedan aprovechar oportunidades para su crecimiento y desarrollo”, indicó Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP.

El funcionario dijo que la nueva PNIF “construye sobre los avances logrados y reconoce que existen retos que atender” y que será la ruta a seguir para que las personas mexicanas, las pequeñas y medianas empresas, y la población que se encuentra en vulnerabilidad puedan tener acceso a los servicios financieros formales con el objetivo de fortalecer su bienestar.

La PNIF se compone de cuatro ejes rectores, el primero busca promover el ahorro formal y de largo plazo; el segundo, facilitar el acceso al financiamiento formal, con foco en el productivo; el tercero, incrementar la adopción y el uso de medios alternativos al efectivo y el cuarto, impulsar la oferta y contratación de seguros, así como de productos y servicios especializados. Asimismo, contiene dos ejes transversales, el de igualdad de género y el de grupos en situación de vulnerabilidad, y tres ejes habilitadores, “uno la cobertura y la accesibilidad, el segundo, el eje de prevención y protección para que las personas usuarias tengan mayor confianza en el sistema financiero y el tercero, el de la educación financiera”.

Destacó que es gracias a los programas del Gobierno federal y al avance de la digitalización de los servicios financieros que se ha logrado avances importantes en inclusión; además también con la “expansión” de la red de sucursales del Banco del Bienestar y mayores opciones de comisionistas se ha “permitido que la gran mayoría de la población viva en un municipio con al menos un canal de acceso al sistema, es decir, en materia de inclusión financiera, la Cuarta Transformación va más allá de una política que pone infraestructura, diseño y presupuesto”.

Asimismo, dijo que las líneas de acción que se propusieron en la PNIF es promover el ahorro formal con alternativas como Cetes directo y se busca incrementar que las personas usen medios distintos al efectivo, lo que dará “mayor seguridad y disponibilidad de los recursos”.

“Un aspecto relevante es que la Política contiene estrategias para ampliar el acceso a cuentas de ahorro para el retiro voluntario y los seguros, al considerarlos como instrumentos esenciales para fortalecer la resiliencia y el control financiero de la población en nuestro país…”.

Amador Zamora dijo que se busca que los habitantes tengan créditos para adquirir vivienda y también para su mejoramiento, “en concordancia con la importancia de que las personas puedan acceder a un patrimonio”, y enfatizó que se seguirá impulsando el fortalecimiento y adopción de nuevas tecnologías para “robustecer los mecanismos de identificación y atención no presencial, favoreciendo la sinergias entre entidades financieras, y empresas tecnológicas para ampliar la oferta de productos en beneficio de las y los usuarios”.

Y mencionó que en lo que se debe trabajar es en hacer que las personas confíen en el sistema financiero, porque es un problema que aún se tiene, de esa forma, se tendrá “un habilitador esencial para que la inclusión financiera contribuya al bienestar financiero, en particular, para que las personas hagan uso pleno de sus servicios, requerimos que estén seguras al utilizar los canales sean físicos o digitales y conozcan plenamente sus derechos.

Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mencionó que la PNIF busca fortalecer habilidades clave, pero también la infraestructura física y digital, proteja a las personas usuarias, brinde confianza, acceso territorial, competencia y educación financiera; además es una política que incluye a la banca de desarrollo y a las instituciones de fomento.

“Con esta política, las instituciones financieras del Estado reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión financiera basada en evidencia, coordinación y resultados”, indicó.

