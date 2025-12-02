Se anotan 43 para FGR, incluida Godoy, que ya hizo nombramientos

Un total de 43 personas cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública en el proceso de selección para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, informó el Senado de la República.

De la lista de aspirantes, únicamente seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy, actual encargada de despacho. De ese total, cinco integrarán la preselección final, debido a que la ley establece que el Senado debe mandar una lista con 10 aspirantes.

El Dato: El viernes, un día después de que Alejandro Gertz dejó la FGR, Ernestina Godoy anunció cambios en las titularidades de la AIC, la FEMDO y la Oficialía Mayor.

Godoy Ramos ocupa el número 31 en el registro de candidatos y se perfila como una de las figuras con mayor peso político en la contienda. También destacan en la lista los morenistas Ricardo Peralta, Hamlet García Almaguer y César Gutiérrez Priego. Asimismo, los abogados Luis Pérez de Acha y Jorge Nader.

Ernestina Godoy, actual encargada del despacho de la FGR, fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, y consejera jurídica de la Presidencia de la República desde el 1 de octubre de 2024 hasta la semana pasada.

Ricardo Peralta Saucedo fue administrador general de Aduanas y subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Entre las mujeres también se encuentra Luz María Zarza, directora jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex), y quien contendió por un cargo de ministra en la primera elección judicial por voto popular, en junio pasado.

En la lista de hombres se encuentra César Gutiérrez Priego, hijo del extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, y quien también buscó llegar a la Corte en la primera elección judicial de junio pasado, cuenta con experiencia en áreas de procuración de justicia y conocimiento técnico de la FGR.

Hamlet García Almaguer fue diputado federal por Morena y es consejero suplente de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Ha sido señalado por su cercanía con la iglesia La Luz del Mundo.

Richard Urbina es fiscal para la Antención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México.

Luis Pérez de Acha es doctor en Derecho por la UNAM. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (2017-2019) y participó en las campañas presidenciales del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Nader Kuri, consejero ciudadano de la FGJCDMX, es abogado con experiencia en el ámbito jurídico y fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

De acuerdo con la convocatoria, este martes 2, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado realizará la verificación de los expedientes de los candidatos y seleccionará al menos a 10 perfiles que, por conducto de la mesa directiva, pondrá a consideración del pleno. Los perfiles deberán ser aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes, los cuáles serán enviados a la jefa del Ejecutivo Federal.

En una segunda etapa, la mandataria federal analizará los perfiles recibidos y definirá una terna final, que será devuelta a la Cámara alta. Los tres candidatos seleccionados deberán comparecer ante el pleno, donde serán evaluados antes de la votación definitiva. Para ser nombrado fiscal se requiere mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión).

Si en una primera votación no se logran las dos terceras partes de los votos se hará una segunda votación, aunque es poco probable, pues Morena y sus aliados cuentan con ese porcentaje en el pleno.La persona aspirante con mayor cantidad de votos rendirá protesta en la misma sesión.

Expresa simpatía por Gobierno de la 4T

El abogado fiscalista Luis Pérez de Acha anunció su intención de contender, por segunda ocasión, por la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). En un video publicado en sus redes sociales, afirmó que coincide con las líneas generales del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“De manera formal he presentado a la Cámara de Senadores mi aspiración a ocupar el cargo de fiscal general de la República. Lo hago de manera institucional conforme a las reglas establecidas en la Constitución Federal y en la convocatoria emitida al efecto”, expresó Pérez de Acha.

El aspirante, quien es doctor en Derecho por la UNAM y egresado de la Escuela Libre de Derecho, destacó su trayectoria en causas sociales y políticas. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (2017-2019). En 2018 participó en el concurso para ser titular de la FGR.

Recordó que encabezó el movimiento voto en blanco y apoyó desde la cancha jurídica a las candidaturas independientes que culminaron con una reforma constitucional. Además, participó en el equipo económico desde el área fiscal en las tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.

“Voté en favor de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum, y estoy convencido que su plan de Gobierno es el más conveniente para el México actual”, aseguró el abogado.

Planteó como eje de su propuesta “fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la FGR y trabajar de manera coordinada, pero autónoma, con las diversas autoridades federales y estatales del país”.

CSP: Salida de Gertz marca “nueva etapa”

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) y su envío a una embajada, sólo es el inicio de una “nueva etapa”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien negó que el jurista se haya resistido al cambio.

Al ser consultada durante su conferencia de prensa sobre si hay una causa grave para su remoción, lo cual es un requisito establecido desde la Constitución para justificar el cambio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su visto bueno al desempeño frente a la Fiscalía e insistió en que sólo se trata de un nuevo periodo para la dependencia federal.

Aseguró que en ningún momento, Alejandro Gertz Manero se negó a ser enviado a una embajada, por lo que la decisión derivó de un acuerdo mutuo.

El Dato: La encargada de la FGR, Ernestina Godoy, se reunió con César Oliveros, titular de la FEMDO, para revisar y analizar los asuntos relacionados con su área de competencia.

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente, entonces, eh mis respetos a mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gálvez Manero e inicia una nueva etapa… Creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

Hasta ahora, explicó, no se dará a conocer el país al que será enviado, debido a que se debe esperar a que el Senado concluya el procedimiento debido para concretar su salida.

“Yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo. Se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo, y él va a representar a México en una embajada. Vamos a esperar la respuesta de la embajada del país y ya lo daremos a conocer, pero nuestro reconocimiento a su trabajo y a esta nueva etapa de inicio que buscamos que haya más coordinación para el bienestar del pueblo y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad”, dijo.

Comentó que, una vez establecidos los cargos en la fiscalía, espera que haya coordinación, ya que es Ernestina Godoy Rangel la que ha asumido el cargo como interina.

Hizo hincapié en que le parece importante que se mantenga la autonomía de la FGR: “Creo yo que es importante —manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental— fortalecer la coordinación, lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo que he sido Presidenta, es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Y ahora creo que va a haber todavía mayor coordinación. Y vamos a esperar a la decisión del Senado”, señaló.

La salida de Gertz Manero de la Fiscalía fue reprobada por decenas de organizaciones civiles que la semana pasada aseguraron que su remoción del cargo ocurre en desapego a lo que dicta la Carta Magna y advirtieron que se trata de un movimiento para que el Gobierno se haga del control político de esta instancia.

Criticaron que no haya un cuestionamiento a su papel como fiscal ante decisiones que tuvieron que ver con el regreso del general Salvador Cienfuegos al país, y otros casos relevantes.

