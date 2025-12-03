Sheinbaum viaja este jueves a Washington D. C. al sorteo del Mundial 2026

Sheinbaum asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) notificó formalmente al Senado de la República que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ausentará del territorio nacional este jueves 4 de diciembre para viajar a Washington D.C., donde participará en las actividades del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

A través de un oficio remitido por Gobernación, que a su vez recibió la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se notificó al Senado que la mandataria regresará al país el viernes 5 de diciembre, cumpliendo con el protocolo constitucional de informar sobre sus ausencias del territorio nacional.

La notificación fue presentada durante la sesión del Senado, donde la asamblea quedó enterada del viaje presidencial. La asistencia de Sheinbaum al sorteo subraya la importancia que tiene para México su papel como país anfitrión de la Copa Mundial 2026, torneo que marcará la primera vez que el certamen futbolístico más importante del mundo se celebre en tres naciones simultáneamente.

Durante la misma sesión, la mesa directiva informó que recibió dos iniciativas adicionales de la Presidencia de la República, entre ellas una reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, la cual fue objeto de debate respecto a su urgencia, aunque se aclaró que por tratarse de una reforma constitucional no puede tramitarse bajo el procedimiento de urgente y obvia resolución.

Sheinbaum podría reunirse por primera vez con Trump

Más temprano, Sheinbaum adelantó su asistencia al sorteo, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy, donde se definirá la selección que enfrentará México en el partido inaugural del Mundial, el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

“Yo creo que sí voy a ir, yo creo que sí”, dijo durante su conferencia matutina, durante la que adelantó que este jueves ofrecería más detalles; sin embargo, al confirmarse su ausencia del país, su tradicional “mañanera” podría cancelarse.

Sheinbaum no descartó reunirse por primera vez en persona con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aunque estimó que, de concretarse, sería una reunión “muy breve”, ya que planea una breve ausencia del país.

“Es un evento muy corto, en realidad, Va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora. Nada más daría la apertura de la pelotita, que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos", comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr