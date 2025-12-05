Claudia Sheinbaum presente en el Kennedy Center para sorteo de la FIFA

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo está presente en el Kennedy Center, donde se lleva a cabo el Sorteo Final del Mundial 2026.

La Presidenta de México con el dirigente de la FIFA ı Foto: Especial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sacó a México en el sorteo.

“Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa del Mundo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial.

En su mensaje con motivo del Sorteo Final del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la población mexicana es extraordinaria y trabajadora.

Desde el Kennedy Center, y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá, Marck Carney, a ambos costados, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es un orgullo ser el primer país en recibir e inaugurar por tercera ocasión la copa mundial.

“Estamos orgullosos, orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también comentó que el deporte de pelota es disfrutado desde tiempo atrás.

Este viernes 5 de diciembre se realiza el sorteo que definirá los grupos y partidos de la primera ronda del magno evento y en La Razón de México te llevaremos EN VIVO y en DIRECTO los mejores y más destacados momentos.

