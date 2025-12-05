Sale Claudia Sheinbaum rumbo a Kennedy Center para sorteo de la FIFA

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo salió poco después de las 10:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, del hotel en el que se hospedó rumbo al Kennedy Center, donde se llevará a cabo el Sorteo Final del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó desde este jueves, que antes del evento deportivo sostendría reuniones privadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Marck Carney.

Esta ocasión, Claudia Sheinbaum Pardo no viajó en vuelo comercial sino en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, que aterrizó anoche en la base militar Andrew, en Maryland, para luego ir a su hotel en Washington.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo marco normativo Gobierno agradece a legisladores por aprobar nueva Ley de Aguas

Posterior al sorteo, Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con la comunidad migrante en aquel país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR