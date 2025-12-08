En segundo trimestre del 2025 hubo un alza del 1.3% en empleos: IMSS

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo que en el segundo trimestre del 2025 hubo un alza del 1.3 por ciento de empleos en el país.

Con ello, el titular de esta dependencia dijo que se generaron más de 600 mil nuevos puestos, al tiempo de que las remuneraciones asalariadas incrementaron en 6.5 por ciento (más de 298 mil 61 millones de pesos).

Además, comentó que hay 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto, lo que considero “un récord histórico y con ello el IMSS reporta creación de más de 48 mil empleos formales en el sector salud en noviembre”.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que el crecimiento anual de la tasa de empleo fue del 2.7 por ciento.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, es lo que conocemos como el empleo formal es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS”, dijo este lunes el funcionario en Palacio Nacional.

El titular del IMSS dijo que en el primer trimestre del año tuvo 39.4 millones de empleos remunerados, en el segundo hubo 40 millones, según datos del Inegi.

“En el mes de noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos, esto significa que lo que va del 2025 ya se han creado 599 mil casi 600 mil puestos de trabajo que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7 por ciento”, abundó Zoé Robledo.

Zoé Robledo aseguró que estos nuevos empleos cuentan con buenas condiciones. Por ejemplo, el salario promedio que reciben los nuevos derechohabientes es de 625 pesos al día.

“De los más de 22 millones de trabajos, el 86.7 por ciento son empleos permanentes, esto equivale a 19 millones 800 mil empleos más estables, la cifra es la más alta considerando cualquier mes en la historia del seguro social y un dato adicional de la siguiente es el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral son ya 9 millones 229 mil puestos de trabajo registros en el IMSS”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR