Suman casi mil detenidos con Plan Michoacán, afirma García Harfuch

Casi mil presuntos criminales han sido detenidos con la puesta en marcha del Plan Michoacán lanzado por el Gobierno Federal a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Al exponer los detalles de la Estrategia Nacional de Seguridad en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que se consiguió la detención de 972 personas, también el aseguramiento de 945 armas y 23.1 toneladas de drogas, así como el desmantelamiento de 17 laboratorios.

Entre las detenciones destacó la captura de un individuo que transportaba una unidad de carga con precursores de drogas como fentanilo.

En lo que va del sexenio y en todo el país se han detenido 38 mil 773 personas; se han asegurado 311 toneladas de droga, 20 mil 169 armas de fuego y se han desmantelado mil 760 laboratorios, que representan un golpe de miles de millones de pesos a las organizaciones delincuenciales.

Mientras que en noviembre se detuvieron a mil 761 personas y se aseguraron mil 188 armas.

Comentó que el plan de seguridad integral echado a andar, junto al incremento de operaciones junto a autoridades estatales, es lo que ha llevado a la reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos.

Entre las acciones relevantes de las últimas semanas, destacó la aprehensión de tres operadores de células criminales en el Estado de México, operativos en medio de los cuales se consiguió la liberación de más de 37 personas.

En el combate al huachicol se han asegurado un millón 476 mil 295 litros de hidrocarburo en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.

Con la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, detalló que se han recibido 102 mil 857 llamadas de denuncia, de las que únicamente 10 mil 854 se consumaron. Derivado de esto, se han iniciado tres mil 684 carpetas de investigación.

Además, se han detenido a 615 extorsionadores en 24 estados.

Se identificó que 12 penales concentran 56 por ciento del total de las líneas extorsionadoras.

Para combatir estas prácticas se han implementado retiros de antenas, bloqueo de servicios que ya llevaron a que 33 por ciento de las líneas señaladas hayan sido bloqueadas. Enfatizó que para el próximo año, ya se habrá restringido la señal en los 14 penales federales.

También abordó las reuniones que se han sostenido con productores de limón y aguacate, frente a las extorsiones que también padecen.

