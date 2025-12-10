Donald Trump afirma que problemas de agua en México son una amenaza para EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en imagen de archivo.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este miércoles que México debe solucionar el problema de agua y alcantarillado inmediatamente, ya que es “una amenaza para los estadounidenses”.

“Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos”, dijo Trump en un post en su red social.

Esta mañana se precisó que México y Estados Unidos aún no han conseguido llegar a ningún acuerdo para la entrega de agua que no ha podido completar el lado mexicano, conforme al acuerdo suscrito por ambos países con el tratado de 1944.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó en su conferencia que la reunión que inició ayer entre los equipos de las dos naciones no ha concluido, debido a que las propuestas presentadas por el grupo mexicano han sido devueltas por los estadounidenses.

Esta mañana, Donal Trump acusó a México de enviar millones de galones de aguas residuales crudas y sin tratar al Río Tijuana.

“Las liberaciones, a menudo masivas, están vinculadas a problemas operativos en la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana. Esto ha generado un riesgo sanitario para comunidades como Imperial Beach y Coronado”.

🔴“México debe ocuparse de su problema de agua y alcantarillado, INMEDIATAMENTE”, dice Donald Trump en Truth Social



“¡Es una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y los Estados Unidos de América!”, escribe al compartir un video.



En la grabación se acusa a… pic.twitter.com/hGtEmXq0Iy — Azucena Uresti (@azucenau) December 10, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR