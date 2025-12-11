¿Los Bancos del Bienestar abren este 12 de diciembre del 2025?

Este 12 de diciembre se lleva a cabo la celebración de la Virgen de Guadalupe, por lo que algunos puntos en la Ciudad de México y otros estados se ven afectados algunos servicios, entre ellos los bancos.

Pese a que en ocasiones las personas pueden preguntarse si el 12 de diciembre es un día festivo oficial, este día no está considerado como un día oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, el 12 de diciembre es un día en el que los bancos no brindan atención, pues este día se celebra el Día del Empleado Bancario, por lo que muchas sucursales suspenden sus labores este día.

¿Los Bancos del Bienestar abren este 12 de diciembre?

De acuerdo con el calendario de pagos de los Programas del Bienestar, el 12 de diciembre no se realizarán depósitos de pagos por parte del Banco del Bienestar, ya que este día suspenderán labores.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aconseja a las personas tomar en cuenta que los bancos están cerrados el 12 de diciembre.

Debido a esto, recomienda que los usuarios realicen sus pendientes anticipadamente, asimismo, señala que algunos bancos que se encuentran en plazas comerciales y supermercados podrían abrir sus sucursales.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) el 12 de diciembre forma parte de los días inhábiles para el sector financiero, por lo que algunos bancos permanecerán cerrados este día.

Asimismo, se recuerda a los usuarios que las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos funcionan con regularidad, ya que el 12 de diciembre solo se suspende la atención en ventanillas, trámites presenciales y algunas otras operaciones.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado Bancario el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre fue establecido por el Congreso de la Unión en 1952, y además del Día del Empleado Bancario, este día también se conmemora la Asociación de Bancos de México.

Este día se estableció con la finalidad de reconocer la labor de las personas que brindan servicios en instituciones financieras, por lo que las personas que trabajan en instituciones financieras tienen este día libre.

Durante el 12 de diciembre se reconoce la contribución que tienen los empleados de instituciones financieras en la sociedad, y esto incluye tanto a los cajeros de las sucursales como a los directivos de las instituciones.

