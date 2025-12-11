UIF congela cuentas de ‘El Limones’, operador de Los Mayos y ligado a central sindical

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, y personas de su círculo cercano, informaron fuentes federales.

“En seguimiento a las investigaciones del Gabinete de Seguridad tras la detención de Édgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, identificado como jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva que opera en la región Laguna, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano de Edgar ‘N’”, de acuerdo a información federal difundida la mañana de este jueves.

Ayer miércoles se informó que autoridades federales detuvieron en Durango a Édgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones“, presunto operador financiero de Los Cabrera, un grupo criminal considerado brazo de la facción Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, y objetivo prioritario de las instituciones de seguridad mexicanas, quien además está ligado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

“Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar ‘N’, alias Limones, integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera”, publicó en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Esta mañana, las autoridades federales también abundaron que se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

Estas acciones se realizaron con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional, se precisó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR