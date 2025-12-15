Beneficiarán caminos artesanales a más de 136 mil habitantes de 11 estados del país: SICT

El Programa de Caminos Artesanales que durante 2025 lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, beneficiará a 136 mil 474 habitantes de 11 estados del país.
Las obras son realizadas por mujeres y hombres habitantes de las comunidades y se prevé que al concluir el año se hayan realizado 135 caminos a lo largo de 432 kilómetros, con una inversión de 3 mil millones de pesos.
A la fecha, se han invertido alrededor de mil 674.70 millones de pesos, cantidad que representa el 55.8 por ciento del total programado para este 2025.
A fin de cumplir con ese objetivo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) firmaron 160 acuerdos con las comunidades rurales para consolidar la infraestructura en caminos que mejorarán la accesibilidad, la economía y los servicios básicos de las regiones.
Hasta mediados de noviembre estos son los avances que registra la construcción de caminos artesanales:
- Durango, 56 km, 79.7%
- Veracruz, 10 km, 70%
- Jalisco, 23 km, 46%
- Sonora, 23 km, 42%
- Puebla, 5 km, 40%
- Oaxaca, 77 km, 37%
- Colima, 6 km, 76.6%
- Nayarit, 51 km, 33%
- Chiapas, 28 km, 61%
- Zacatecas, 10 km, 23%
- Guerrero, 143 km, 40%
Entre 2025 y 2030, la SICT tiene planeado construir 2 mil 500 kilómetros de caminos artesanales, para lo cual se invertirán 15 mil millones de pesos.
El esfuerzo tiene como propósito mejorar la accesibilidad en zonas rurales e indígenas, fortalecer las economías locales y generar oportunidades sociales en un marco de igualdad de género y participación comunitaria.
Los caminos artesanales no sólo son obra pública, sino que permiten que hombres y mujeres construyan hombro con hombro rutas de conectividad terrestre y de acceso a servicios básicos en beneficio de las comunidades indígenas del país.
