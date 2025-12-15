‘No queremos enemistar con ningún país’, afirma Sheinbaum con reforma arancelaria

La Presidenta de México este lunes en Palacio Nacional.

Los aranceles que se aplicarán a mercancías a partir del próximo año no buscan generar enemistad con ningún país, insistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La semana pasada, el Congreso aprobó una reforma arancelaria con la que se crecerán impuestos a mercancías provenientes del extranjero, una medida que, por ejemplo, China consideró “unilateral” y dijo esperar que México lo corrigiera, pues además advirtió que se mantendrá capitalizando dentro de la región.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esto fue un acuerdo tomado con el sector empresarial con el objetivo específico de proteger 350 mil empleos.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se mantiene el diálogo con países como Corea del Sur, China y Vietnam.

“Estamos en pláticas con todos los países… No queremos enemistar con ningún país, sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales, desde pequeños hasta grandes para fortalecer el empleo y el desarrollo de México”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum observa la presentación de Marcelo Ebrard. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo negó que estos impuestos vayan a generar el encarecimiento de otros productos como alimentos.

“No va a haber inflación ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos. Incluso a muchos productos intermedios se le dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó. Entonces, el objetivo es no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada en el país”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Con la aplicación de estos aranceles, se estima que para el próximo año se obtendrán ingresos por 30 mil millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR