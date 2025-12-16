Alex Tonatiuh Márquez ya no trabaja en Aduanas, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández ya no se desempeña como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), luego de que se diera a conocer la cancelación de su visa estadounidense.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que no tiene conocimiento de que exista una investigación en Estados Unidos contra el exfuncionario ni de los motivos por los que el Departamento de Estado revocó el documento migratorio, aunque sí ratificó que ya no forma parte del organismo aduanero.

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en aduanas él”, señaló Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el caso.

La presidenta explicó que la salida de Márquez Hernández fue una decisión del director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y no derivó, hasta ahora, de una investigación formal en su contra en México.

Agregó que no existen indicios actuales de delitos ni procedimientos abiertos ante instancias anticorrupción o la Fiscalía General de la República.

No obstante, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que cualquier denuncia que tenga sustento será investigada, y subrayó que su gobierno no encubre a funcionarios. “Nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad”, afirmó.

La salida de Márquez ocurre después de que se informara que Estados Unidos canceló su visa, cuando aún se desempeñaba como director de Investigación Aduanera de la ANAM, cargo desde el cual tenía entre sus responsabilidades la indagación de posibles esquemas de huachicol fiscal.

