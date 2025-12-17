Claudia Sheinbaum designa a Esthela Damián Peralta como consejera Jurídica de la Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica del Ejecutivo Federal, puesto que hace unas semanas dejó Ernestina Godoy, quien ahora es Fiscal General de la República.

“Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional”, menciona un comunicado del Gobierno de México.

Esthela Damián Peralta se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos.

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, aunque ha laborado en el servicio público y el ámbito legislativo.

