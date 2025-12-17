Claudia Sheinbaum designa a Esthela Damián Peralta como consejera Jurídica de la Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica del Ejecutivo Federal, puesto que hace unas semanas dejó Ernestina Godoy, quien ahora es Fiscal General de la República.
“Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional”, menciona un comunicado del Gobierno de México.
Esthela Damián Peralta se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos.
Resultados del Tris de hoy 17 de diciembre del 2025. Ve aquí los números ganadores
Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, aunque ha laborado en el servicio público y el ámbito legislativo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR