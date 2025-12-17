Estos son los bloqueos de carreteras por agricultores y transportistas HOY 17 de diciembre

Grupos de agricultores y transportistas convocaron a realizar bloqueos de carreteras y vialidades este miércoles por la noche, con la finalidad de generar presión en caso de no recibir una respuesta a sus demandas.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) informó este 16 de diciembre que las acciones tomadas por el sector agricultor y de transportistas son “ineficaces para la atención de cualquier demanada”, pues representan una afectación económica y al libre tránsito de la ciudadanía.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) emitió un comunicado en el que precisa las acciones que ha tomado el Gobierno para establecer acuerdos, y reiteraron su disposición al diálogo con ambos sectores.

Comunicado de la Sader sobre bloqueos del 17 de diciembre ı Foto: Redes Sociales

“Al mismo tiempo, se exhorta de manera respetuosa a los grupos que actualmente se manifiestan a evitar bloqueos de vías de comunicación, ya que estas acciones generan afectaciones a terceros y a la actividad económica.” puntualiza la Sader.

Bloqueos de carreteras por agricultores HOY 17 de diciembre

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) lanzaron una convocatoria para que el sector agrícola y transportistas se movilizarán este 17 de diciembre en las carreteras a partir de las 19:00 horas.

Mediande redes sociales apuntaron que se movilizaran como medidada de presión, ya que a las 16:00 horas se llevará a cabo una reunión con los titulares de la Sader, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretar de Bienestar.

Los bloqueos comenzarán al terminar la reunión, pero esta medida únicamente será tomada si el encuentro entre las autoridades del Gobierno Federal y los representantes de ambos sectores no tiene resultados satisfactorios.

Convocatoria ANTAC y FNRCM ı Foto: Redes Sociales

Los integrantes del FNRCM y la ANTAC se encuentran localizados en puntos estratégicos de carreteras y vialidades principales del país, pues en caso de que sus representantes no logren un acuerdo con las autoridades, comenzarán los bloqueos.

La Guardia Nacional Carreteras informó que en la carretera Tampico-Ciudad Mante de Tamaulipas hay un cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes, sin embargo, esta vialidad fue liberara después del medio día.

#VialidadLibre en #Tamaulipas tras retiro de personas, cerca del km 035+900 de la carretera Tampico-Cd. Mante. Maneje con precaución. pic.twitter.com/gaahEOkOCL — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 17, 2025

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre los posibles bloqueos de vialidades y carreteras que puedan presentarse por la noche, así como tomar precauciones y planear sus rutas con anticipación.

Comunicado del FNCRM sobre los bloqueos carreteros del 17 de diciembre ı Foto: FB: FNRCM

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.