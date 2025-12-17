No hay nada que corrobore vínculo de Tonatiuh Márquez con huachicol fiscal: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que hasta ahora no se han presentado pruebas que acrediten las acusaciones que versan sobre Tonatiuh Márquez, recientemente removido del cargo de director de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a quien se le señala de vínculos con el huachicol fiscal.

Consultada sobre si ya se reunió con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno o con la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer si ya se le investiga al exfuncionario aduanal, la mandataria recordó que la decisión de removerlo fue del director de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo y que, siempre que hay alguna queja, se realizan las indagatorias.

“Si hay alguna queja o por noticia, siempre se hacen investigaciones. Pero finalmente tomó la decisión del director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo. No hay nada eh hasta este momento que puede indicarnos que así fue”, dijo.

🗳️📌 “NO HAY NADA”… PERO YA NO ESTÁ



Claudia Sheinbaum volvió a hablar de Alex Tonatiuh Márquez, el exdirector de Investigación Aduanera.



No hay investigación confirmada, no hay delito que perseguir, no hay señalamiento formal… y aun así ya no trabaja en Aduanas.



La… pic.twitter.com/h3PxGUXALY — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 17, 2025

Además, reveló que Márquez brindó información que llevó a dar con la red de trasiego de combustible en la que se encontró la participación de funcionarios.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerda? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría Marina y que continúa esta investigación, él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico”, dijo.

