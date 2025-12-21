Marina detiene a cuatro personas y asegura armas y drogas en Cajeme, Sonora

Autoridades federales detuvieron a cuatro personas tras un operativo en Cajeme, Sonora, a quienes les decomisaron armas, droga y diverso material ilícito.
La acción estuvo encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Segunda Región Naval.
Mediante un comunicado de prensa, la dependencia detalló que la acción se llevó a cabo durante recorridos de disuasión y vigilancia, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo con la autoridad naval, durante el operativo fueron asegurados un arma larga, tres armas cortas, 147 cartuchos de distintos calibres y cinco cargadores.
Asimismo, fueron decomisadas dos bolsas con aproximadamente 48 gramos cada una de una sustancia con características similares a la metanfetamina, además de 31 envoltorios de la misma sustancia y 20 envoltorios con hierba verde y seca, presuntamente marihuana.
En la acción también fueron aseguradas dos motocicletas, así como equipo táctico y de comunicación, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
La Semar informó que las personas detenidas fueron notificadas de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán la carpeta de investigación correspondiente.
