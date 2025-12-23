Investigación entre México y Estados Unidos definirá causa de desplome de avión de la Marina

Fernando Gómez, analista del sector aéreo, señaló necesario esperar el análisis de las autoridades de Estados Unidos y México a la caja negra del avión que de Secretaría de Marina que se desplomó el 22 de diciembre en Galveston, Texas, durante el traslado de un paciente pediátrico y en el que murieron seis personas.

En entrevista para el programa de La Razón, Al Mediodía con Solórzano, Gómez explicó que este tipo de investigaciones deben realizarse sin adelantar conclusiones, ya que los resultados dependen del estudio técnico que lleven a cabo las agencias de ambos países.

El especialista detalló que, al tratarse de un accidente ocurrido en territorio estadounidense, la investigación estará a cargo de agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Gómez subrayó que uno de los puntos clave será la revisión del mantenimiento de la aeronave, especialmente en el caso de unidades con varios años de antigüedad, aunque aclaró que ello no implica una causa directa del accidente.

“La mayor parte de estos eventos suceden por un error humano , del piloto, pero no hay que especular y esperar los resultados de las investigaciones de la caja negra. Hay que empezar a evaluar en qué condiciones están las demás aeronaves, tanto militar como civil, para poder estar en condiciones de operar”, señaló.

El analista también destacó la importancia de evaluar el estado general de las aeronaves utilizadas en misiones de apoyo médico y emergencias, tanto civiles como militares, para garantizar que operen bajo condiciones óptimas de seguridad.

“Tiene que haber una revisión de todas las aeronaves que transitan en la Ciudad de México, sobre todo las comerciales, que tienen un déficit de inspectores aéreos para certificar que están correctamente operando. Estas certificaciones son constantes y también se certifica la capacidad de los tripulantes, es decir pilotos, pero también tiene que extenderse esta normatividad a los mandos militares, en este caso la Secretaría de Marina”, comentó.

Respecto a la caja negra, explicó que este dispositivo, que en realidad es de color naranja, almacena las conversaciones en cabina, las comunicaciones con la torre de control y los datos técnicos del vuelo, información que será fundamental para determinar las circunstancias del desplome.

