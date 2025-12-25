Asesinan a 42 personas en México durante la Nochebuena

Durante el miércoles 24 de diciembre, día en que se celebra la Nochebuena en México, fueron asesinadas 42 personas, según cifras oficiales.

Así lo reportó el Gabinete federal de Seguridad a través de su informe diario de homicidios dolosos, en donde remarcó que, de acuerdo con datos de las Fiscalías estatales, se registraron 42 homicidios en todo el país ese día.

Detalló que Chihuahua fue el estado más afectado, con seis homicidios dolosos, seguido de Jalisco, con cinco casos, e Hidalgo, con cuatro.

Mientras que no se reportó ningún caso en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El miércoles 24 de diciembre se celebró en México la Nochebuena, una tradicional fiesta previa a la Navidad. Autoridades federales y de todos los estados anunciaron despliegues de elementos de seguridad para resguardar a la ciudadanía durante los festejos.

Cifras de homicidios a la baja, según cifras oficiales

De acuerdo con datos del Gobierno federal, los homicidios dolosos han mostrado una tendencia a la baja en 2025.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública reportaron una disminución del 32 por ciento de este delito entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, lo que equivale a 27 víctimas menos por día.

Lo anterior debido a la Estrategia Nacional de Seguridad que ha implementado el Gobierno federal, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La Estrategia, explica, se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, coordinación con estados con altos índices de violencia y uso de inteligencia e investigación.

