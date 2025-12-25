Captan a José Ramón López Beltrán saliendo de lujosa boutique Loro Piana en Texas | VIDEO

José Ramón López Beltrán fue captado saliendo de una lujosa boutique Loro Piana en Houston, Texas, donde reside actualmente, hecho que generó controversia y acusaciones de quebrantar la austeridad con la que su familia ha declarado afinidad.

En un video que circuló en redes sociales, se mira al mayor de los hermanos López Beltrán salir de la lujosa boutique en Houston, cargando dos bolsas, por lo que se asume que realizó compras en el establecimiento.

José Ramón López Beltrán voltea a la cámara en los segundos finales del video, lo que sugiere que se dio cuenta de que estaba siendo grabado.

Loro Piana es una reconocida casa de moda italiana, distinguida por su larga historia y la calidad de sus textiles, que le han otorgado la categoría de “lujo silencioso”, es decir, productos que no basan su valor en logotipos llamativos, sino en diseños exclusivos y duraderos.

Captan a José Ramón López Beltrán

Entre sus productos más conocidos, se encuentran prendas de vicuña, cashmere o fibra de flor de loto, conocidas por su gran calidad, pero también por su alto costo. Algunos productos alcanzan los 20 mil o hasta los 30 mil dólares (350 mil a 550 mil pesos mexicanos, aproximadamente).

Así, la presencia de José Ramón en esta boutique continúa la serie de controversias de los hermanos López Beltrán, captados en tiendas y recintos de lujo.

José Ramón López Beltrán, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

En agosto de este año, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, fue captado saliendo de una boutique Prada en Japón, a donde viajó con motivo de sus vacaciones, y en donde, además, se hospedó en un hotel de lujo, con un costo de más de 100 mil pesos por noche.

Lo anterior motivó controversia en redes sociales, en donde se cuestionó que en Morena se promuevan valores de austeridad mientras militantes como “Andy” realicen viajes y compras con facturas elevadas.

The New York Times publicó artículo sobre lujos de figuras centrales de Morena. ı Foto: Captura de pantalla

Incluso, el diario The New York Times se refirió a esta situación en un artículo titulado An Embarrassment of Riches for Mexico’s Party of the Poor (traducido como La vergüenza de la riqueza para el Partido de los Pobres de México), en donde expone éste y otros casos de morenistas a quienes les han sido expuestas riquezas y propiedades de lujo.

El diario estadounidense advirtió que estos escándalos podrían impactar negativamente a Morena en las elecciones intermedias de 2027, pero que se sabrá hasta ese momento.

Que esta Navidad sea un respiro. Un tiempo para estar con la familia, bajar el ruido y volver a lo importante.



Ha sido un año intenso, con muchas conversaciones, preguntas, respuestas, realidades, aprendizajes y razones para nunca perder la fe y la esperanza.



Que estas fechas… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) December 24, 2025

Mientras tanto, José Ramón López Beltrán dedicó un mensaje de felicitación por la Navidad en sus redes sociales.

“Que esta Navidad sea un respiro. Un tiempo para estar con la familia, bajar el ruido y volver a lo importante. Ha sido un año intenso, con muchas conversaciones, preguntas, respuestas, realidades, aprendizajes y razones para nunca perder la fe y la esperanza”, escribió en X.

