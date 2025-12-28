Reactivan Parque Ecológico Lago de Texcoco con actividades deportivas, culturales y ambientales

El Gobierno de México anunció el impulso de actividades deportivas, recreativas, culturales y ambientales en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, con el objetivo de consolidarlo como un espacio público de convivencia, bienestar social y educación ambiental para la población del Valle de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, a partir de enero de 2026, el parque operará de manera permanente y ampliará su oferta de actividades dirigidas a personas de todas las edades, con horarios de martes a domingo de 7:00 a 19:00 horas.

Entre las acciones programadas destacan eventos deportivos y recreativos, como carreras atléticas, rodadas ciclistas y festivales comunitarios, así como la instalación de escuelas deportivas gratuitas en disciplinas como fútbol, basquetbol, voleibol y béisbol, en coordinación con instancias federales del deporte.

Asimismo, se desarrollarán talleres y actividades de educación ambiental, entre ellos cursos de observación de aves, cultura ecológica y cuidado del medio ambiente, con el fin de fortalecer la conciencia ambiental y el aprovechamiento responsable del espacio natural.

Como parte del proyecto de reactivación, también se contemplan mejoras en accesibilidad y movilidad, mediante rutas de transporte desde distintos puntos del Valle de México y servicios internos que conectarán las diferentes zonas del parque, beneficiando a comunidades cercanas como San Salvador Atenco y Ecatepec.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco es considerado uno de los proyectos de restauración ambiental más importantes del país, al recuperar miles de hectáreas de humedales y ecosistemas que hoy funcionan como Área Natural Protegida.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca fortalecer el derecho al espacio público, promover la actividad física, la cultura y la educación ambiental, y consolidar al Parque Ecológico Lago de Texcoco como un símbolo de recuperación ambiental y justicia social.

