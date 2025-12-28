Sheinbaum garantiza apoyo por incidente de Corredor Interoceánico: ‘Estamos atentos’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal brinda la atención necesaria por el incidente registrado la mañana de este domingo en el Corredor Interoceánico, cuando una máquina de un tren de pasajeros con 250 personas a bordo se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca.

A través de un breve mensaje en la red social X, la presidenta aseguró que en el lugar de los hechos trabajan elementos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del IMSS-Bienestar y del Gobierno de Oaxaca.

Descarrilamiento de máquina del Corredor Interoceánico. ı Foto: Cuartoscuro

Aseguró que, tan pronto se tenga más información, se dará a conocer a través de los canales oficiales del Gobierno federal.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, escribió la mandataria federal.

Más temprano, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el “evento ferroviario” que se registró en el Corredor Interoceánico, a través de un comunicado, también publicado en redes sociales.

La Semar detalló que el incidente ocurrió en la Línea Z, cuando la máquina principal de un tren de pasajeros se descarriló, mientras viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso , así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, detalló la Semar.

En el mismo sentido que la presidenta, la Semar detalló que cuando se cuente con más información se dará a conocer. Hasta el momento, se desconoce una cifra de heridos por estos hechos.

