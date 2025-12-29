¿Quién era Israel Enrique Gallegos, periodista que falleció en descarrilamiento de Tren Interoceánico?

Este domingo se registró un descarrilamiento del Ten Interoceánico, en el que lamentablemente se reportaron 13 personas fallecidas, la Secretaría de Marina había informado preliminarmente sólo 20 personas lesionadas, pero este número aumentó posteriormente.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Marina (Semar), a bordo del tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec viajaban 9 integrandes de la tripulación y 241 pasajeros.

El incidente de descarrilamiento de la máquina principal se registro a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la línea Z, precisó la Semar, y posteriormente la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer información actualizada sobre las personas afectadas.

La Presidenta precisó que 98 personas que viajaban a bordo del Tren Interoceánico resultaron lesionadas, de las cuáles cinco estaban lesionadas de gravedad, y lamentablemente 13 personas fallecieron.

Publicación de la Presidenta sobre el accidente del Tren Interoceánico ı Foto: Redes Sociales

Por la noche del domingo los medios locales de Oaxaca reportaron la desaparición del periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba con su esposa Karla Leyva a bordo del Tren Interoceánico.

¿Quién era Israel Enrique Gallegos Soto?

Por medio de redes sociales, el Poder Legislativo de Oaxaca y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del H. Congreso del Estado de Oaxaca, Tania Caballero, confirmaron y lamentaron el fallecimiento del periodista Israel Enriique Gallegos Soto.

Israel Enrique Gallegos Soto era un reportero que fungía como director del canal de noticias Oaxaca Mundo News, y además era miembro del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), quienes lamentaron la muerte de su compañero y amigo.

Lamentan fallecimiento de Israel Enrique Gallegos Soto ı Foto: Redes Sociales

“Hoy nos duele su ausencia, pero nos queda el recuerdo de una persona comprometida con su trabajo, apasionada por la comunicación y, sobre todo, de un gran amigo. Israel fue un compañero solidario, siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano.” compartió el SINMCO en una publicación en sus redes sociales

Asimismo, reconocieron la labor de Israel durante su desempeño como periodista, y confirmaron que “su entrega su compañerismo seguirán vivos en cada recuerdo compartido y en el camino que ayudó a construir dentro de nuestro gremio.”

Mensaje del SINMCO por la muerte de Israel Enrique Soto ı Foto: Captura de pantalla

Además, externaron sus condolencias a su esposa Karla, quien viajaba a bordo del Tren Interoceánico con Israel y se encuentra en el Hospital Rural del IMSS Matías Romero, así como a sus hijos, familiares y seres queridos.

🚨 Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/tx8QVDDr4R — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

