Gobierno alista homenaje a víctimas de avionazo de la Marina en Texas

El 22 de diciembre se desplomó una aeronave de la Semar en la había de Galveston, Texas.

Esta mañana despegó el avión de la Secretaría de Marina que voló hasta Texas para repatriar los cuerpos de las seis personas que perdieron la vida al desplomarse una aeronave de la misma dependencia la semana pasada.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el avión que acudió para traer de vuelta los cuerpos de los connacionales ya había llegado a Galveston y se dirigía de regreso a México.

a Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que una vez que se encuentren en territorio mexicano, se rendirá un homenaje a los marinos que murieron durante el accidente.

“Ya están aquí e incluso va a haber un homenaje eh a los marinos. Ya no sé si ya están o están por llegar, me informó el almirante secretario”, dijo.

El desplome ocurrió el pasado 22 de diciembre, cuando la aeronave de la Marina apoyaba para el traslado de un menor de edad para recibir asistencia médica en Estados Unidos.