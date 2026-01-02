ISSSTE descarta lesionados en sus unidades del país tras sismo en Guerrero

Tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el ISSSTE informó que no se registraron personas lesionadas ni crisis nerviosas en ninguna de sus unidades médicas, administrativas o de prestaciones sociales en el país.

De acuerdo con un informe del Instituto, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con énfasis en las instalaciones ubicadas en Guerrero, y se realizaron evacuaciones preventivas e inspecciones estructurales en hospitales y clínicas.

En la Clínica Hospital “Chilpancingo de los Bravo”, las autoridades determinaron evacuar a pacientes y personal como medida preventiva, luego de detectar afectaciones en muros, plafones, equipos médicos y una fuga de agua en el área de ósmosis inversa, se lee en el comunicado.

Los pacientes hospitalizados fueron trasladados a otras unidades, donde se le dio prioridad a los casos delicados con apoyo de ambulancias del Instituto.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco mantiene todas sus áreas en operación, ya que no presentó daños estructurales; sin embargo, se reportaron afectaciones menores, como desprendimiento de plafones y la ruptura de una puerta de cristal templado, informó el ISSSTE.

En diversas Unidades de Medicina Familiar de Acapulco y otros municipios de Guerrero se detectaron fisuras y grietas menores, sin que hasta el momento representen riesgo estructural. En tanto, otras unidades y Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del estado continúan operando con normalidad.

Fuera de Guerrero, solo se identificaron cuarteaduras menores en algunas instalaciones del sur y oriente de la Ciudad de México, sin riesgo, mientras que en el resto de las entidades del país no se reportaron daños, señaló el organismo.

El ISSSTE aseguró que su personal permanece en coordinación con autoridades de protección civil y reiteró su compromiso con la seguridad de derechohabientes y trabajadores.

