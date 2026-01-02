Sheinbaum se reúne con Enrique Semo y Margarita Arévalo en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión con el historiador Enrique Semo, así como con Margarita Arévalo, en Palacio Nacional.

Así lo informó a través de una publicación en la red social X, en donde compartió una fotografía desde Palacio Nacional que muestra cómo, acompañada de su esposo Jesús Tarriba, sostiene un diálogo con los citados invitados.

“En Palacio Nacional, tuvimos una extraordinaria conversación con Enrique Semo y Margarita Arévalo, a quienes siempre hay que escuchar”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum, en la publicación que acompañó la fotografía.

La reunión con Semo y Arévalo es la primera de 2026. Claudia Sheinbaum acostumbra reunirse con políticos, líderes mundiales y figuras internacionales destacadas en el mismo salón de Palacio Nacional.

¿Quién es Enrique Semo, historiador que se reunió con Claudia Sheinbaum?

Enrique Semo Calev (Sofía, Bulgaria, 1930) es historiador, científico social y ensayista político, especializado en historia económica y en el estudio del capitalismo y la izquierda en México.

Realizó estudios de economía en Tel Aviv, de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM —donde obtuvo mención honorífica en 1962— y se doctoró en Historia Económica en la Universidad Humboldt de Berlín, en la entonces República Democrática Alemana, con la distinción magna cum laude.

Desde 1962 ha desarrollado su trayectoria académica principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que es investigador emérito y donde participó de manera decisiva en la creación del posgrado y del doctorado en Economía.

A lo largo de su carrera ha impartido docencia e investigación en diversas universidades nacionales e internacionales y ha formado parte de consejos editoriales de revistas especializadas en ciencias sociales.

Paralelamente, Semo ha tenido una presencia constante en el debate público. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Mexicano durante 17 años y participó en los procesos de reforma política y democratización de la izquierda mexicana. Entre 2001 y 2005 se desempeñó como secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Autor de una amplia obra, entre la que destacan Historia del capitalismo en México y La Conquista. Catástrofe de los pueblos originarios. La segunda recibió en 2014 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

¿Quién es Margarita Arévalo, que se reunió con Claudia Sheinbaum?

Aunque de Margarita Arévalo se conoce menos información, se sabe que es economista por la UNAM e hija del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo.

