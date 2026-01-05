Pensión IMSS Ley 73: ¿De cuánto será el aumento que tendrá en 2026?

La Pensión del IMSS que reciben las personas bajo la Ley 73 tendrá un aumento a partir de este año, y se estima que esta cifra podría incrementar en un 13 por ciento.

Las y los trabajadores que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley 73 podrán disponer de un ingreso mayor en 2026 por sus pensiones.

El incremento en las pensiones del IMSS serán de un 13 por ciento para la Pensión Mínima Garantizada por lo que este monto pasará de 9 mil 412.99 pesos a más de 10 mil pesos en 2026.

El aumento de la Pensión IMSS de la Ley 73 se debe al incremento del salario mínimo que se dará este 2026 por la inflación, con lo que las y los pensionados podrán disponer de un ingreso mayor.

Debido a que el aumento anteriormente mencionado corresponde a la pensión mínima, la cifra que recibe cada pensionado puede variar dependiendo del monto que percibían anteriormente.

Esto quiere decir que aquellos pensionados del IMSS de la Ley de 1973 que cuenten con un ingreso que supere el salario mínimo podrán contar con un incremento que se verá reflejado en su primer pago del 2026.

Este ajuste en la Pensión IMSS permite que las y los pensionados puedan continuar teniendo un ingreso que les permita tener estabilidad económica ante el aumento de costos en algunos productos.

¿Qué se requiere para solicitar el aumento de las Asignaciones Familiares de las pensiones del IMSS?

Las personas que cuenten con Asignaciones Familiares podrán disponer de un aumento de hasta 15 por ciento, y para poder solicitarlo se debe acudir a su clínica o subdelegación con algunos docuementos.

Los documentos que se requieren son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Actas de nacimiento que acrediten parentesco

Constancia escolar actualizada en caso de hijos estudiantes

Certificado médico del IMSS en caso de hijos con discapacidad

Documento que demuestre la dependencia económica del familiar

Este aumento aplica para quienes cuenten con familiares que sean dependientes económicamente de la o el pensionado, y luego de que sean entregados los documentos correspondientes, se puede dar seguimiento al trámite en el portal del IMSS o vía llamada telefónica en el número 800 623 2323.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS en 2026?

El pago correspondiente al primer mes del 2026 comenzó a ser dispersado a partir del viernes 2 de enero, y durante todo el año los pagos serán dispersados en las siguientes fechas:

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

