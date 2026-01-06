En enlace a la Mañanera, ISSSTE inaugura clínica en Playa del Carmen

Tras 26 años de espera, este martes fue inaugurada la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Vía remota a la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Instituto, Martí Batres Guadarrama, detalló que estas nuevas instalaciones permitirán la atención a 14 mil derechohabientes y la farmacia que le acompañará contará con 188 claves de medicamentos.

Martí Batres Guadarrama Momentó que, además, contará con una sala de atención dental, curaciones, almacenes sanitarios y otros espacios.

Martí Batres Guadarrama comentó que esta es solo una de clínicas que serán inauguradas en el estado para garantizar el acceso a la salud a su población.

La gobernadora Mara Lezama agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por haber puesto en marcha esta construcción, tras haber esperado la clínica por más de dos décadas.

“Estoy en el corazón de la Sierra Maya, en playa del Caribe, con nuestro amigo Martí Batres, que está al frente del ISSSTE con buenas noticias para Quintana Roo y con este equipo de colaboradoras y colaboradores en la inauguración de esta Unidad Médico Familiar de Playa del Carmen en Quintana Roo. 26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad”, dijo.

