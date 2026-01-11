¿Cuáles son los descuentos del INAPAM en 2026?

Las y los adultos mayores que cuenten con una credencial del INAPAM tienen acceso a diversos descuentos disponibles en servicios de salud, transporte, predial, agua e incluso actividades culturales o recreativas.

Las personas que residen en México y tienen 60 años de edad o más pueden tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), y para dicho trámite únicamente requieren acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio y una fotografía reciente.

El trámite para la credencial del INAPAM puede realizarse en cualquier módulo del Bienestar del país, y es totalmente gratuito, por lo que se recomienda a las y los adultos mayores tramitarla para poder acceder a todos los descuentos.

Descuentos INAPAM 2026 ı Foto: Especial

Descuentos del INAPAM en 2026

El INAPAM es un organismo público que tiene la finalidad de “coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.”

En 2026 las y los adultos mayores que cuenten con su credencial del INAPAM podrán obtener hasta el 50 por ciento de descuento en el pago del predial y agua en algunos municipios del país.

Los estados en los que se ha confirmado descuento en el pago del predial y agua para quienes cuenten con credencial del INAPAM son:

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Además, las personas que tengan su credencial del INAPAM pueden tener el 50 por ciento de descuento en autobuses de larga distancia, así como beneficios en las tarifas de diversas aerolíneas que aplican en vuelos nacionales e internacionales.

Además, en la Ciudad de México se ofrece acceso gratuito al Metrobús, Metro, Cablebús, RTP, Trolebús y Tren Ligero, así como decuentos en farmacias entre el 10, 7 y 5 por ciento dependiendo de la sucursal.

Descuentos INAPAM 2026 ı Foto: Especial

En cuanto actividades culturales, en diversos museos cuentan con acceso gratuito para las personas que cuenten con credencial del INAPAM, e incluso en áreas arqueológicas del país.

Para conocer más información sobre los beneficios y descuentos que tienen las personas con credencial del INAPAM se recomienda consultar el Directorio de beneficios.

En el Directorio de beneficios con credencial del INAPAM se encuentran especificados los establecimientos de alimentación; asesoría y servicios legares; educación, recreación y cultura; predial y agua; salud; transporte; vestido y hogar que cuentan con beneficios o descuentos para las personas adultas mayores que tengan credencial del INAPAM.

