Convoctoria UNAM 2026: ¿Cómo hacer el trámite en línea y cuáles son los requisitos?

La UNAM lanzó su convocatoria para que las ersonas que quieran inscribirse a alguna licenciatura durante el ciclo escolar 2026-2027/1 puedan realizar el examen de ingreso tanto para el sistema presencial como a distancia.

El Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026 tendrá espacios para el Sistema Escolarizado como para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

La convocatoria para el concurso de selección de la UNAM a nivel licenciatura se dio a conocer este lunes, con lo que se da inicio a este proceso para que las y los aspirantes puedan realizar su registro durante las fechas que se establecen.

Convoctoria UNAM 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo hacer el trámite en línea para la UNAM en 2026?

El registro en línea para el Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026 de la UNAM se realizará del 23 de enero a hasta las 16:00 horas del 3 de febrrero del 2026, y para realizarlo se requiere una cuenta en el sistema e ingresar los datos correspondientes.

Las y los aspirantes para alguna licenciatura UNAM deberán tener cuidado y llenar los datos correspondientes de manera adecuada, y una vez que realicen este paso, deberán descargar la ficha de depósito, mismo que deben realizar en tiempo y forma.

Para realizar el pago se tiene como fecha límite el 5 de febrero, y una vez que se realice el pago, se debe continuar con las instrucciones correspondientes para poder realizar el examen de ingreso.

Para poder ser seleccionados, además de acreditar el examen, también se requiere un promedio mínimo de 7.0 en los estudios de Educación Media Superior, y esto se verificará mediante el Cestificado de Estudios de Bachillerato.

Convoctoria UNAM 2026 ı Foto: Captura de pantalla

En caso de que las y los aspirantes tengan alguna duda sobre la Convocatoria podrán enviar un correo electrónico del 26 al 30 de enero a concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx, en donde deberán adjuntar la imagen de una identificación oficial y su duda o aclaración.

De igual manera, se puede asistir de manera presencial al Local de Registro de Aspirante, que se encuentra ubicado en Avenida del Imán número 7, Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán, en un horario 9:30 a 14:30 horas, y de 17:00 a 18:30 horas.

Las y los aspirante obtendrán la guía para preparar el examen de selección para el ingreso a nivel licenciatura de la UNAM sin costo extra del 26 de enero al 22 de mayo, misma que podrán obtener en TU SITIO.

El simulador del examen de admisión se realizará del 18 al 22 de mayo en la fecha y hora asignada, y para esto se requiere realizar una descarga del navegador seguro (lockdown browser) del 11 al 14 de mayo.

El examen de selección en línea se realizará del 23 de mayo al 10 de junio, y para esto cada aspirante tendrá una fecha y hora asignada, en la qe no podrán utilizar teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico.

La Convcatoria UNAM 2026 Licenciatura se puede consultar en el repositorio de la DGAE, y es muy importante que las y los aspirantes del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 lean toda la información.

