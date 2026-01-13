Detienen a tres personas y aseguran 36 armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras de Michoacán

En el marco del desarrollo de operativos de seguridad realizados en zonas aguacateras y limoneras, autoridades federales y estatales detuvieron a tres personas y aseguraron 36 armas de fuego, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las autoridades informaron que se llevaron a cabo reconocimientos a pie y patrullajes, así como visitas a huertas de aguacate, empacadoras e industrias cítricas, en los municipios de Apatzingán, Aquila, Cuitzeo, Erongarícuaro, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zinapécuaro, con el objetivo de brindar seguridad y generar confianza entre trabajadores y productores.

Detallaron que, demás de las detenciones, las fuerzas de seguridad aseguraron 1,086 cartuchos útiles, 6 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, nueve vehículos y diverso equipo táctico.

TE RECOMENDAMOS: Aplazan definición judicial Dan prórroga judicial a sujeto que se acercó de manera indebida a la Presidenta Sheinbaum

De acuerdo con un comunicado conjunto, en estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

Asimismo, se informó que, del 10 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, como resultado de las acciones coordinadas en la entidad, se logró la detención de 397 personas y el aseguramiento de 218 armas de fuego, 15,478 cartuchos, 758 cargadores y 323 vehículos.

Se informó que fueron asegurados 198 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo, 83 kilogramos de marihuana y 771 kilogramos de metanfetamina, además de 28,800 litros y 15,300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. También se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer las condiciones de seguridad en el estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR