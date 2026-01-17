Article 19 condena detención de director de diario Vanguardia; acusa irregularidades y ve ‘represalia’

Artículo 19, organización en favor de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas, condenó la reciente detención de Armando Castilla, director del diario Vanguardia, y acusó que ésta derivó de un procedimiento lleno de irregularidades, por lo que ve un uso de “procesos judiciales como mecanismos de presión”.

A través de un posicionamiento, la ONG condenó la detención de Castilla Galindo, ocurrida el 9 de enero por parte de elementos de la Fiscalía General de Nuevo León, y aseguró que, derivado de una investigación propia, encontró que la misma fue resultado de un proceso “marcado por irregularidades y contradicciones”.

ARTICLE 19 tuvo acceso a la denuncia presentada ante la FGE Nuevo León, y observa que se sustenta en hechos inverosímiles, así también, la investigación carece de requisitos de procedibilidad, no cuenta con documentos base y se apoya únicamente en el testimonio de un notario vinculado laboralmente al exgobernador de Coahuila. Article 19



La organización aseguró que, debido a la detección de estas irregularidades, fue posible que Armando Castilla fuera puesto en libertad al día siguiente.

Sin embargo, remarcó que persiste el temor de que al director de diario Vanguardia le sean fabricados nuevos delitos. Asimismo, aseguró que Castilla Galindo ha denunciado amenazas con nuevas acciones legales en su contra.

En entrevista con ARTICLE 19, Armando Castilla Galindo expresó su temor ante un posible escalamiento del asedio judicial, incluyendo la fabricación de nuevos delitos con el objetivo de generar desprestigio, afectar financieramente al medio o extender las represalias a su familia. Article 19



Article 19 calificó estos hechos como un posible acto de “represalia”, y aseguró que podría estar vinculado a la publicación en Vanguardia de información sobre la detención del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en España, ocurrida en 2016.

“Posterior a estas publicaciones, el medio ha sido víctima de una serie de procesos judiciales en su contra”, aseguró la organización.

Por lo anterior, Article 19 hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a “realizar una investigación interna exhaustiva” para determinar por qué se procedió contra Armando Castilla aun cuando había una carpeta de investigación deficiente.

También, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que analice el contexto de riesgo del medio Vanguardia y de Armando Castilla con el objetivo de proporcionarles las medidas de protección “adecuadas, eficaces e integrales”.

am