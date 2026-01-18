Juez federal niega suspensión y mantiene orden de aprehensión contra socio ligado a Raúl Rocha Cantú

Un juez federal determinó no conceder la suspensión definitiva para frenar la orden de aprehensión emitida contra el empresario Sergio Hurtado Perea, socio señalado dentro de la misma red de presunta delincuencia organizada en la que aparece mencionado Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo.

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, la medida deriva de una investigación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que se atribuye a Hurtado Perea la propiedad y representación legal de Ferropolymers, empresa señalada como parte de la estructura utilizada para el almacenamiento y trasvase ilegal de hidrocarburos.

Según reportes periodísticos, la empresa habría operado como fachada para mover combustibles obtenidos ilícitamente, mediante documentos emitidos por empresas fantasma como Tabasco Capital, Mada Energy y GN Oil, lo que habría generado ganancias millonarias de manera presuntamente ilegal.

En este contexto, el juez José Elías Pacheco Martínez, adscrito al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, rechazó otorgar la suspensión solicitada para impedir la ejecución de la aprehensión en delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas y combustible.

No obstante, el juzgador autorizó una suspensión únicamente para aquellos delitos que no exigen prisión automática, bajo la condición de que Hurtado Perea se presentara voluntariamente ante la autoridad que libró la orden.

De acuerdo con los mismos reportes, el empresario promovió un recurso legal invocando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar evitar la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, la justicia federal determinó que la Constitución mexicana obliga a aplicar de manera literal dichas medidas cuando la ley así lo establece.

Por su parte, Raúl Rocha Cantú mantiene una suspensión definitiva concedida por otro juez federal, la cual lo mantiene bajo la figura de testigo protegido, lo que ha impedido, hasta ahora, que se ejecute la orden de captura librada en su contra el 15 de diciembre pasado.

